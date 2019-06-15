15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...

Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi 4.maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 82-73 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. İşte sarı-lacivertlilerin galibiyetinden kareler...

Giriş Tarihi: 15.06.2019 21:03
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
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