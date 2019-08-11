Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni yılda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçti. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar 9 futbolcuyka sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, stoper orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle anılan Kanarya, aradığı orta sahayı buldu. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





