11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni yılda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçti. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar 9 futbolcuyka sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, stoper orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle anılan Kanarya, aradığı orta sahayı buldu. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:35
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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çekti.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka Jorgensen ile sözleşme imzalayan Kanarya; Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Deniz Türüç'ü de kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Zanka'nın yanına bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda Sevilla forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer için görüşmelerini sürdüren yönetim, önceliği orta saha transferine verdi.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle bu bölge için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isimse Luiz Gustavo'ydu...

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