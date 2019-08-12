12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 01:12
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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Fenerbahçe transferde rakiplerini geride bıraktı.

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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde.

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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!


Süper Lig'de şampiyon kadronun kurulması için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi 25.transferini gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Damien Comolli sadece 14 aylık süreçte 25 ismi kadroya dahil etti.

İşte Fenerbahçe'nin 14 ayda gerçekleştirdiği bütün transferler...


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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

1-MURİÇ

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