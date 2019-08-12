Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 01:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





