12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 01:12
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