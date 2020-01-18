18 Ocak 2020, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Gaziantep temsilcisi ise üst sıraları zorlama hedefinde. Kritik mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Marius Sumudica ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirirken, Yanal'ın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler, sakatların son durumu, istatistikler ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 15:17
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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. 24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

GAZİANTEP FK'DA SAKATLARIN SON DURUMU

Gaziantep ekibinde bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

FENERBAHÇE'DE SAKATLARIN SON DURUMU

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses mücadelede forma giyemeyecekken Adil Rami, Miha Zajc ile henüz lisansı çıkmayan Simon Falette maç kadrosuna alınmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i

EMRE VE MURİÇ KART SINIRINDA

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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