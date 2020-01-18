18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Gaziantep temsilcisi ise üst sıraları zorlama hedefinde. Kritik mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Marius Sumudica ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirirken, Yanal'ın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler, sakatların son durumu, istatistikler ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 15:17
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