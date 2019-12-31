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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor
Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle gözünü ara transfer dönemi çalışmalarına çeviren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle sezonu zirvede bitirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, dünya yıldızı isme imza attırmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:11
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