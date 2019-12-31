Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Başta sol bek, stoper ve forvet transferleri olmak üzere yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak isteyen Kanarya, iç transferde de hareketli saatler geçiriyor.