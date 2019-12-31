31 Aralık 2019, Salı

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle gözünü ara transfer dönemi çalışmalarına çeviren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle sezonu zirvede bitirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, dünya yıldızı isme imza attırmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:11
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de kadrosuna radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Başta sol bek, stoper ve forvet transferleri olmak üzere yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak isteyen Kanarya, iç transferde de hareketli saatler geçiriyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

FFP nedeniyle ara transfer döneminde bütçe yaratmak için bazı oyuncularını elinden çıkarmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Dünya yıldızı imzayı atıyor

ADIL RAMI AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Adil Rami'yi sezon sonunu beklemeden takımdan gönderme kararı aldı.

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