01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

Şampiyonluk yolunda kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde isimler belirlenmeye başladı. Fenerbahçe özellikle alternatifi az olan stoper ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlarken gündeme Beşiktaş'ın da listesinde olan sürpriz bir isim geldi! Böylelikle hem kadrosuna takviye yapacak olan sarı-lacivertliler hem de ezeli rakibinin moralini bozacak. İşte o isim ve transfere dair tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 14:29
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2. yarıda bu deplasman grafiğini yükseltmek ve şampiyonluğa için adım adım yürümek istiyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

Sarı kanarya, özellikle hücum ve savunma hattındaki sıkıntıları giderebilecek isimlere yönelirken, bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu hususta Fenerbahçe, Vedat Muriç'i besleyebilecek ve aynı zamanda deplasmanlarda skor tıkanması yaşanan maçları çevirebilecek bir isme önceliği verdi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

Bu isim, Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens olurken, yıldız isme ilk teklif yapıldı..

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...

İMZA PARASI DA VERİLECEK

Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.

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