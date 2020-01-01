01 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Sürpriz isim...
Şampiyonluk yolunda kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde isimler belirlenmeye başladı. Fenerbahçe özellikle alternatifi az olan stoper ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlarken gündeme Beşiktaş'ın da listesinde olan sürpriz bir isim geldi! Böylelikle hem kadrosuna takviye yapacak olan sarı-lacivertliler hem de ezeli rakibinin moralini bozacak. İşte o isim ve transfere dair tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 14:29
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