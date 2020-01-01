01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği puanları alamayan Fenerbahçe, tamamen transfere kitlenmiş durumda! Transferde önceliğini defans hattına veren sarı-lacivertliler, aynı zamanda Vedat Muriç'e de partner arayışında... Bu kapsamda Fenerbahçe gözünü yıldız oyuncuya dikti. İşte o yıldız isim ve transferdeki Galatasaray detayı...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 12:19
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Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Ligde ilk yarının tamamlanmasıyla takımlar transfere yöneldi. Ocak ayında takımların büyük sürprizlere imza atmaları bekleniyor. İlk devrede isteneni veremeyen takımlardan olan Fenerbahçe ilk takviyesini savunma hattına yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Ancak sarı-lacivertli takım defansif transferle yetinmeyecek. Hücumcu arayışında da olan Fenerbahçe gözünü adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcuya dikti.

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Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksiklerini gidermek ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için de adım attı.

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Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

Takvim'de yer alan habere göre Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'e teklif yapıldı.

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Fenerbahçe'den yılbaşı hediyesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.

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