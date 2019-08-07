07 Ağustos 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri
Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatıyor. Stoper, orta saha ve forvet forvet mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği üç transferde mutlu sona ulaştı. İşte yeni transferlerin İstanbul'a geliş tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.08.2019 11:25
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"