Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatıyor. Stoper, orta saha ve forvet forvet mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği üç transferde mutlu sona ulaştı. İşte yeni transferlerin İstanbul'a geliş tarihleri...