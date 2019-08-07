07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatıyor. Stoper, orta saha ve forvet forvet mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği üç transferde mutlu sona ulaştı. İşte yeni transferlerin İstanbul'a geliş tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 11:25
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Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Başkan Ali Koç'un '2 ya da 3 transfer yapacağız' açıklamasından sonra Deniz Türüç'ün transfer edilmesi taraftarı korkutmuştu.

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Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Ancak Deniz'in, başkanın transferinden söz ettiği isimlerin arasında yer almadığı kısa sürede anlaşıldı.

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Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Sarı-Lacivertlilerin takıma iki stoper ve bir 6 numara katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de üç transfer İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğine göre bir golcü ve kanat forvet transferleri de yapılabilir.

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