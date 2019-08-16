Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılan isimlerin performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmedi. Geçtiğimiz sezonun bitimiyle takımdan gönderilen isimler ise yeni adreslerinde Kanarya'daki görüntülerinden çok uzak bir performans sergiliyor. İşte Fenerbahçe'nin pişmanlıkları...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





