16 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılan isimlerin performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmedi. Geçtiğimiz sezonun bitimiyle takımdan gönderilen isimler ise yeni adreslerinde Kanarya'daki görüntülerinden çok uzak bir performans sergiliyor. İşte Fenerbahçe'nin pişmanlıkları...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 10:33
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Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin en kötü sezonun geçiren Fenerbahçe'de sezon biter bitmez birçok ayrılık yaşandı.

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Yeni sezonda Yanal'ın düşünmediği isimlerin bir bölümüyle tamamen yollar ayrılırken birkaç isim ise kiralık gönderildi.

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen isimler isteneni veremedi.

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

Sarı-lacivertlilerden ayrılan isimler ise gittikleri takımda adeta şov yapıyor. İşte o isimler...

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Fenerbahçe'den ayrılan isimler şov yaptı!

VALBUENA ŞOV

Takımdan ayrılan en önemli isimlerden biri olan Mathieu Valbuena Olimpiakos'a imza attı.

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