16 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor... 2019-20 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlaycak olsan sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar ayrıldı. Comolli'nin büyük yıldız olarak aldığı futbolcuyu Ersun Yanal takımda istememişti. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 17:12
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Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

Yapılan transferlerin takıma adaptasyon sorunu hemen aşılırken kadroda düşünülmeyen isimler de bir bir gönderiliyordu.

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Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

Ayrılıklar son erdi derken teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir ismin daha kalemi kırıldı.

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Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

Geçtiğimiz sezon başı sportif direktör Comolli tarafından kadroya kazandırılmıştı.

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Fenerbahçe taraftarına müjde! Sonunda gitti

İşte o isim ve ayrılığına dair tüm gelişmeler...

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