05 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, dünya yıldızı futbolcuyu kadrosuna katarak Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 15:24
ABONE OL
  • 1
  • 11
Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar almıştı. Fakat yönetim yıldız futbolcu ile ilgili karar değiştirdi.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Dünya yıldızı...

İNDİRİM BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan biteceğe benziyordu. Sarı-lacivertliler Alman ekibinin bonservis ücretinde indirim yapması halinde Falette'i takımda tutmaya sıcak bakıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör