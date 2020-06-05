Fenerbahçe'de genç yıldızlar kayıp gitti! İşte o tablo

Geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, alt liglerden birçok ismi kadroya katmaya devam ediyor. Gölcükspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer eden sarı-lacivertliler, Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u da kadrosuna katmak üzere. Ali Koç döneminde tam 14 genç futbolcuya yatırım yapıldı ama birçoğu A takıma çıkamadan kayboldu. İşte Fenerbahçe'nin genç futbolcu karnesi...