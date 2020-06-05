05 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de genç yıldızlar kayıp gitti! İşte o tablo

Geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, alt liglerden birçok ismi kadroya katmaya devam ediyor. Gölcükspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer eden sarı-lacivertliler, Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u da kadrosuna katmak üzere. Ali Koç döneminde tam 14 genç futbolcuya yatırım yapıldı ama birçoğu A takıma çıkamadan kayboldu. İşte Fenerbahçe'nin genç futbolcu karnesi...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 21:17
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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde yerli ve genç oyunculara ağırlık verildi.

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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Önceki yılların aksine 14 yeni yetenek ile sözleşme imzalandı.

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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Sarı lacivertli yönetim potansiyeli olan gençlere önem vermesine karşın alınan 14 isimden çok az oyuncu A takım kadrosunda kendisine yer bulabildi.

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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Corona virüsü salgını sonrası gelecek sezon için genç oyunculara daha çok ihtiyaç duyulmaya başlandı.

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Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar

Bu kapsamda Fenerbahçe gelecek sezon için şimdilik İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u transfer etti.

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