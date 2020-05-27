Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası harekete geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, ülkemize de sıçramış ve spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Vaka sayısındaki düşüşlerle birlikte ülkemizde normalleşme süreci başlamış ve Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Lig için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe de, pandemi için 9 maddelik önlem paketi hazırladı. İşte detaylar...