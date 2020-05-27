27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası harekete geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, ülkemize de sıçramış ve spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Vaka sayısındaki düşüşlerle birlikte ülkemizde normalleşme süreci başlamış ve Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Lig için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe de, pandemi için 9 maddelik önlem paketi hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:27
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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü Covid-19 sonrası harekete geçildi

Fenerbahçe'de Riva'da kamp dün itibariyle başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 1 hafta boyunca dış dünyaya kapanarak futbola odaklanacak.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü Covid-19 sonrası harekete geçildi

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig ve sonraki günler oynanacak Türkiye Kupası için motive olmaya çalışacak.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü Covid-19 sonrası harekete geçildi

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hazırlıkları, kararı ve son Riva adımıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, corona virüsü protokolünü titizlikle uyguluyor.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü Covid-19 sonrası harekete geçildi

Riva'daki kamp öncesi herkesin testinin negatif çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, idari ekip, görevliler ve futbolcular sıkı bir kamp dönemi geçirecek.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik önlem! Yeni tip corona virüsü Covid-19 sonrası harekete geçildi

Özellikle Almanya'da Bundesliga ekiplerinin protokolü izleniyor.

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