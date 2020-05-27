27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe, birçok ismi transfer listesine almıştı. Sarı-lacivertli takım için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Sarı Kanarya, oyuncuyla sözleşme imzalamış bile olabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:48
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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

Fenerbahçe'de transfer için büyük taarruz başladı... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yaparken, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

2020-21 sezonunun sona ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olması beklenilen sarı lacivertlilerde, kısa süre önce teknik ekibe Mehmet Aurelio katılmıştı.

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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

Tecrübeli futbol adamının koordinasyonunda çalışmalarına devam eden Kanarya'da, yeni gelecek hoca öncesinde teknik heyet genişletilecek ve Aurelio ile sınırlı kalmayacak.

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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

İddialara göre bundan böyle Samandıra'da teknik heyet, sadece Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından oluşacak ve istenilen ruh sağlanılacak.

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Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Kanarya için Brezilya basınından olay yaratacak bir iddia geldi...

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