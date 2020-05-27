Fenerbahçe'de transferde gizli harekat! Sözleşme imzaladı mı?

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe, birçok ismi transfer listesine almıştı. Sarı-lacivertli takım için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Sarı Kanarya, oyuncuyla sözleşme imzalamış bile olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:48 ABONE OL