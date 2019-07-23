23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

6 numaraya yıldız bir oyuncu bakan F.Bahçe, St.Etienne'li Yann M'Vila'nın peşinde... Sportif Direktör Damien Comolli, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştü ve onu ikna etti.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 08:02
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Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

Fenebahçe 6 numara transferi için vitesi iyice yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor...

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Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

St.Etienne ile sıkı pazarlık

Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

Yıllık 2.5 milyon Euro

Kanarya bu transfer için M'Vila'ya 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme sundu.

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