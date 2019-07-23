Fenerbahçe'den 6 numaraya Yann M'Villa

6 numaraya yıldız bir oyuncu bakan F.Bahçe, St.Etienne'li Yann M'Vila'nın peşinde... Sportif Direktör Damien Comolli, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştü ve onu ikna etti.