23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

Fenerbahçe Kulübü, Elif Elmas'ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bu bonservis bedeli sonrası genç oyuncu sarı lacivertli ekibin tarihindeki en yüksek bonservisle satılan futbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 09:41
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

İşte Fenerbahçe'nin tarihinde yaptığı rekor satışlar...

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

MATEJA KEZMAN

Bonservis kazancı: 3.7 milyon euro

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

ISSIAR DIA

Bonservis kazancı: 4 mliyon euro

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

SALİH UÇAN

Bonservis ücreti: 4.75 milyon euro

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

VIOREL MOLDOVAN

Bonservis kazancı: 5 milyon euro

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