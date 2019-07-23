Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları

Fenerbahçe Kulübü, Elif Elmas'ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bu bonservis bedeli sonrası genç oyuncu sarı lacivertli ekibin tarihindeki en yüksek bonservisle satılan futbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





