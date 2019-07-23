23 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları
Fenerbahçe Kulübü, Elif Elmas'ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bu bonservis bedeli sonrası genç oyuncu sarı lacivertli ekibin tarihindeki en yüksek bonservisle satılan futbolcu oldu.
Giriş Tarihi: 23.07.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 09:41
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"