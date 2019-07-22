22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da ilk hazırlık maçına Wolfsburg karşısında çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriç attığı golle ve oynadığı futbolla taraftarı mest etti. İşte sosyal medyada Vedat Muriç fırtınası...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 20:49
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Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...
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Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...
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Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...
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Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...
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Vedat Muriç durmuyor! Sosyal medya yıkıldı...
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