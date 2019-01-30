Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

30 Ocak 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Victor Moses hakkında ortaya çıkan gerçek Fenerbahçeli taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Victor Moses "lakabıyla" gündeme damga vurdu. Nijeryalı yıldız Victor Moses'in lakabını duyan Fenerbahçeli taraftarlar adeta küçük dilini yutuyor. İşte Victor Moses ve diğer ünlü futbolcuların birbirinden ilginç lakapları...
Giriş Tarihi: 30.01.2019 17:23
- 1
- 139
- 2
- 139
- 3
- 139
- 4
- 139
- 5
- 139
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!