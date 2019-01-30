30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Victor Moses hakkında ortaya çıkan gerçek Fenerbahçeli taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Victor Moses "lakabıyla" gündeme damga vurdu. Nijeryalı yıldız Victor Moses'in lakabını duyan Fenerbahçeli taraftarlar adeta küçük dilini yutuyor. İşte Victor Moses ve diğer ünlü futbolcuların birbirinden ilginç lakapları...

Giriş Tarihi: 30.01.2019 17:23
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Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

Victor Moses lakabıyla Fenerbahçelileri çok şaşırttı. Dün akşam sergilediği performansla taraftarların ayakta alkışladığı Victor Moses, lakabıyla olay oldu.

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Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

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Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

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Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

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Fenerbahçenin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

FERNANDO - AHTAPOT

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