Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını resmen açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig için hazırlıklarını Riva'da sürdürmüştü. Sarı-lacivertlilerin 10 numarası Max Kruse'nin, burada flaş bir harekete imza attığı ve takımdan gönderileceği ifade edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:33 ABONE OL