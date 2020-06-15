15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını resmen açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig için hazırlıklarını Riva'da sürdürmüştü. Sarı-lacivertlilerin 10 numarası Max Kruse'nin, burada flaş bir harekete imza attığı ve takımdan gönderileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:33
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Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdüyordu.

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Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Bu bağlamda sarı-lacivertliler Isla ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırması beklenen Kanarya'da ikinci yolcu ise Mevlüt Erdinç...

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Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

Bu sezon 11 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki futbolcuyla, sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenilmişti.

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Fenerbahçe'de Max Kruse'den flaş hareket! Yollar ayrılacak

FLAŞ BİR AYRILIK KARARI DAHA ALINDI

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan yıldız ismin de takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

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