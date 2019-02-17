Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

YANAL: "KÜME DÜŞMEYİ YAKIŞTIRAMAM"

Ersun Yanal'dan ince mesaj... Fenerbahçe Teknik Direktörü küme düşme hattının hatırlatılması üzerine, "Oynadığımız oyundan da göstereceğimiz performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi. Takımdaki problemleri çözeceklerini belirten Ersun Yanal, "Elimizdeki kadro bu. Bu takımdan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Konyaspor önünde telaş ve aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunmasını geçemedik" ifadesini kullandı.