17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

Kanarya, Konya beraberliğiyle girdabın içine girdi. Kalan 12 maç F.Bahçe'nin kaderini tayin edecek. Ersun Yanal ve yapılan transferler kötü gidişe çare olamadı. F.Bahçe 12 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 07:54
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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor.

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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

YANAL DA ÇÖZÜM OLAMADI

Cocu'nun ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ersun Yanal da kötü gidişe çare olamadı. Devre arasında yapılan transferler de Fenerbahçe'nin kötü gidişine bir türlü engel olamadı.

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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORLU

Fenerbahçe kalan 12 maçta 6 iç saha, 6 da deplasman maçına çıkacak. Kanarya deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, A.Gücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

LİGDEN DÜŞME TEHLİKESİ VAR

Kanarya iç sahada Ç.Rize, Sivas, G.Saray, Trabzon, Akhisar ve Antalya'yı ağırlayacak. F.Bahçe bu maçlarda hata yaparsa hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşabilir.

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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!

YANAL: "KÜME DÜŞMEYİ YAKIŞTIRAMAM"

Ersun Yanal'dan ince mesaj... Fenerbahçe Teknik Direktörü küme düşme hattının hatırlatılması üzerine, "Oynadığımız oyundan da göstereceğimiz performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi. Takımdaki problemleri çözeceklerini belirten Ersun Yanal, "Elimizdeki kadro bu. Bu takımdan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Konyaspor önünde telaş ve aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunmasını geçemedik" ifadesini kullandı.

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