17 Şubat 2019, Pazar
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Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!
Kanarya, Konya beraberliğiyle girdabın içine girdi. Kalan 12 maç F.Bahçe'nin kaderini tayin edecek. Ersun Yanal ve yapılan transferler kötü gidişe çare olamadı. F.Bahçe 12 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 07:54
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