01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Max Kruse ve Allahyar transferlerini açıklamıştı. Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi için Rizespor ile pazarlık masasına oturan Kanarya, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği 2 yıldız için harekete geçti. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 22:31
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Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile sezona merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynuyor.

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Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran Kanarya, sil baştan bir kadro ile yeni sezona hazırlanmanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli transferde başrolü oynuyor.

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Fenerbahçe'den 2 bomba birden!

Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fransız futbol adamı listedeki oyuncular ile birer birer görüşmeler gerçekleştiriyor.

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