01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertli ekip 18 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Allahyar Sayyadmanesh'in Sportif Direktör Comolli ile katıldığı imza töreninde dövmeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 19:50
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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

Sarı-lacivertliler Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse'den sonra yeni isimleri de açıklamaya başladı.

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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

Fenerbahçe İran'lı ileri uç oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı.

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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

Genç forvet ile 5 yıllık anlaşma varıldığını açıklayan Fenerbahçe bu sezon Murat Sağlam ve Max Kruse'un ardından 2001 doğumlu İranlı forveti de renklerine kattı.

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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...

18 yaşındaki futbolcu imza sonrası Sarı-Lacivertli çubuklu forma ile poz verdi.

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