01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Allahyar Sayyadmanesh transferinde dikkat çeken detay...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertli ekip 18 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Allahyar Sayyadmanesh'in Sportif Direktör Comolli ile katıldığı imza töreninde dövmeleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 19:50
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