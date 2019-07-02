02 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde hedef gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fransız direktör Damien Comolli listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri....

Giriş Tarihi: 02.07.2019 01:05
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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Alman forvet Max Kruse'yi kadrosuna katarak sükse yapan sarı-lacivertliler, genç golcü Allahyar ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Santrfor bölgesine Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i dahil etmek isteyen Fenerbahçe, Karadeniz ekibi ile pazarlık masasına oturdu.

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Fenerbahçe transferi bitirdi!

Bu transferde Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, Rizespor'un cevabını bekliyor.

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