11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Hücumdaki silahlarını artırmak isteyen Fenerbahçe, 10 numara pozisyonu için Carlos Eduardo ve Isaque'yi listesine aldı. Eduardo sezon sonu serbest Isaque ise genç ve potansiyelli.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:36
ABONE OL
  • 1
  • 5
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi...

  • 2
  • 5
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Sezon başında büyük umutlarla alınan Alman futbolcu Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.

  • 3
  • 5
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi... Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

  • 4
  • 5
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaque Elias Brito... 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • 5
  • 5
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör