Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! "Formaya sahip çıkmayanlar..."

İş yapacak ama önce "Kim ne der?" diye soruyor kendine. Halbuki her taraftar en iyisini ister. Bunun için de var olanı ısrarla beğenmez. Yönetici ise şartların en iyisini yapmak zorundadır. Bu farkı anladıklarında da sorunları çok rahat çözecekler.