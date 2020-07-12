12 Temmuz 2020, Pazar

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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! "Formaya sahip çıkmayanlar..."

Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, beklentilerin altında kalan bir sezon geçiren Fenerbahçe'deki son durumla ilgili köşe yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi. Bilgiç, yönetimin son 2 senedeki 'seri acemiliklerin' ardından bir isim dışında sahada lider profilde bir oyuncu olmadığını ifade etti. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 13:41
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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! Formaya sahip çıkmayanlar...

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'de planlar yapılıyor ya da planlananların olması için son düdük bekleniyor. Başkan Ali Koç'un son açıklamalarından anladığımız bu... Kimlerin gideceği, kimlerin geleceği, hangi fırsatların bekleneceği ve yeni teknik direktörün direktifleri, hep ellerinin altında. Ağustos ayı ile birlikte bugünün planları, yeni sezonun "gerçekleri" olacak.

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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! Formaya sahip çıkmayanlar...

İki sezonluk "seri acemiliklerin" ardından, bu kez olanlardan ders çıkardıkları izlenimini de verdiler. Aykut Kocaman ile devam etmedikleri için yanlış yaptıklarını da söyledi Ali Koç, geleceğin planlamasındaki hedeflerini de gösterdi.

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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! Formaya sahip çıkmayanlar...

İşin iyi tarafı artık sosyal medyadaki heyecanlı cahiller üzerinden kulübü yönetmekten de vazgeçmiş görünüyorlar. "Bakmıyorum" diyor ama Hasan Ali linç edildiğinde hangi hesapların, nasıl ve ne zaman harekete geçtiğinin detaylı bilgisine de sahip olduğunu söylüyor.

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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! Formaya sahip çıkmayanlar...

İş yapacak ama önce "Kim ne der?" diye soruyor kendine. Halbuki her taraftar en iyisini ister. Bunun için de var olanı ısrarla beğenmez. Yönetici ise şartların en iyisini yapmak zorundadır. Bu farkı anladıklarında da sorunları çok rahat çözecekler.

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Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! Formaya sahip çıkmayanlar...

VEDAT MURIQI FORMÜLÜ
Rizespor'da parladı Vedat Muriqi... Okan Buruk'un ona özel kurduğu sistemde önemli bir dişli olduğu gibi, hem oynadı hem oynattı. F.Bahçe'de ise düzen daha farklıydı. Muriqi'e yemeği yapması değil, yemesi için görev alanı ayrıldı. Stoperlerin arasına gömüldü kaldı.

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