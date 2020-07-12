Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u mağlup ederek hem rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hem de üçüncülük için iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. 4 maçtır galip gelemeyen Sivas ekibiyse sarı-lacivertlileri mağlup ederek şanssızlığını kırmayı istiyor. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...