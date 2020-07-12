12 Temmuz 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u mağlup ederek hem rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hem de üçüncülük için iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. 4 maçtır galip gelemeyen Sivas ekibiyse sarı-lacivertlileri mağlup ederek şanssızlığını kırmayı istiyor. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 14:59
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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık...

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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Pandemi sonrası Kadıköy'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef, seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek.

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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek.

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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek.

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Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i

Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

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