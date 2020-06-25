Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu ayrılığa üzüntüyle birlikte tepki gösterirken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı Kanarya Avrupa'nın ünlü antrenörünü takımın başına getirmeye hazırlanırken, bu transferde en büyük koz ise yine Zeljko Obradovic. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:56 ABONE OL