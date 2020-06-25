25 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu ayrılığa üzüntüyle birlikte tepki gösterirken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı Kanarya Avrupa'nın ünlü antrenörünü takımın başına getirmeye hazırlanırken, bu transferde en büyük koz ise yine Zeljko Obradovic. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:56
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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Fenerbahçe, basketbolda Obradovic'in ayrılığının ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sırp koç ile yolların ayrıldığını ve hocanın 1 sezon takım çalıştırmak istemediğini aktarmıştı.

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin, Obradovic'in ardından istediği isim belli oldu... Hatta bu operasyonu Obradovic ile beraber yaptığı aktarıldı.

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde şu ifadeler kullanıldı:

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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic gitti ama... Veliahtı geliyor!

"Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in yardımı ve iki katı maaş teklifiyle Jasikevicius için müzakerelere başladı.

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