25 Haziran 2020, Perşembe

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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler, transfere kaynak oluşturmak için Vedat Muriqi'ye istediği teklif gelmesi dahilince satmaya sıcak bakarken, sezon sonunda takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ise dünyaca ünlü futbolcunun transferini veto etti. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:03
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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Şampiyonluk şansının zora girmesi nedeniyle tüm konsantrasyonunu önümüzdeki sezonun planlamasına veren Fenerbahçe yönetimi, güçlü bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalışıyor.

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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Sezon sonunda jübilesini gerçekleştirerek sportif direktörlüğe soyunmaya hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, adeta dört koldan hamleler yapıyor.

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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Mert Hakan Yandaş ile anlaşarak Galatasaray'a çalım atan Belözoğlu, dünya çapında bir golcü için de çalışıyor.

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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi iyi bir teklife elden çıkarmaya sıcak bakan sarı lacivertlilere Diego Costa önerildi.

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Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Ajansspor'un haberine göre; Geçen sezon da gündeme gelen Costa'ya Belözoğlu'ndan "Çok pahalı" denilerek ret cevabı verildi.

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