Emre Belözoğlu'ndan o transfere veto! Dünyaca ünlü futbolcu...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler, transfere kaynak oluşturmak için Vedat Muriqi'ye istediği teklif gelmesi dahilince satmaya sıcak bakarken, sezon sonunda takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ise dünyaca ünlü futbolcunun transferini veto etti. İşte o isim ve detaylar...