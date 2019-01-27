27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sıra 10 numara transferinde!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için Veiga, Drinkwater, Johansen, Ramselaar, Dabo, Augusto ve Tolgay isimleriyle temaslar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 00:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 07:50
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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Kanat transferini Victor Moses ile çözen Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi.

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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Yönetim bu bölge için de girişimleri sürdürüyor.

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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Palmeiras'tan Raphael Veiga için pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, bu oyuncu olmazsa alternatif isimlerden birisi alınacak.

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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Chelsea'li Danny Drinkwater, Fulham'dan Stefan Johansen, PSV'den Bart Ramselaar, Fiorentina'dan Bryan Dabo ve Çin'den Renato Augusto listedeki isimler.

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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Beşiktaşlı Tolgay Arslan için de ikinci başkan Semih Özsoy'un siyah-beyazlı kulüple temaslara devam ettiği gelen haberler arasında...

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