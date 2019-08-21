21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu büyülemeye devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında süre dahi bulamayan yıldız futbolcu oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından sonra taraftarın önünde Cagliari sınavına çıkan Ferdi, Fenerbahçe'ye Eljif'ten sonra para kazandıracak ikinci futbolcu olarak gösterilmeye başlanmıştı. Genç yıldız, ligin ilk maçında aldığı 13 dakikalık süreye 1 gol sığdırarak büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi hayalini açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:01
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Sarı-lacivertliler sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Kanarya'da oyuna 77. dakikada giren Ferdi Kadıoğlu ise adeta göz doldurdu.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Yeni sezon öncesi hazırlık kampında yapılan maçlarda süre şansı bulamayan yıldız futbolcu performansıyla parmak ısırtıyor.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılma noktasına gelen genç futbolcu adeta yeniden doğdu.

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