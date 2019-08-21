21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş itiraf!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu büyülemeye devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında süre dahi bulamayan yıldız futbolcu oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından sonra taraftarın önünde Cagliari sınavına çıkan Ferdi, Fenerbahçe'ye Eljif'ten sonra para kazandıracak ikinci futbolcu olarak gösterilmeye başlanmıştı. Genç yıldız, ligin ilk maçında aldığı 13 dakikalık süreye 1 gol sığdırarak büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi hayalini açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:01
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