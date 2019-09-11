11 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi
Bu sezon ligde bambaşka bir görüntü çizen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyun sistemini değiştirdi. 2013-14 sezonunda şampiyonluğu getiren sistemden nispeten vazgeçen Yanal, özel bir taktik üzerinde çalışıyor. İşte Yanal'ın o planı ve sistemi oturtacağı omurgası...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 16:32
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