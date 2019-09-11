11 Eylül 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Bu sezon ligde bambaşka bir görüntü çizen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyun sistemini değiştirdi. 2013-14 sezonunda şampiyonluğu getiren sistemden nispeten vazgeçen Yanal, özel bir taktik üzerinde çalışıyor. İşte Yanal'ın o planı ve sistemi oturtacağı omurgası...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 16:32
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon oyun stratejisini değiştirdi. 2013-14 sezonunda topu hızlıca rakip sahaya gönderen ve orda uyguladığı baskı ve presle pozisyona girmeyi amaçlayan Yanal istediğinde başarılı da olmuştu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı bu sezon oyun planını değiştirdi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Sarı-lacivertli takımın bu sezon saha içindeki temel hedefi oyunu geriden kurabilmek. Bunun için de teknik heyet yoğun mesai yapıyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Takımın daha etkili hücuma çıkabilmesi için oyunun kaleciden başlaması gerektiği her fırsatta ifade ediliyor. Bu konuda kaleci Altay Bayındır da kendisini geliştirmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Genç file bekçisi, antrenmanların ardından özel çalışmalar yaparak, topu oyuna daha etkili ve hızlı sokmak için özel program uyguluyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi

Altay'ın önündeki omurgada oynayan Jailson, Emre, Gustavo ve Kruse'nin tamamı topla oldukça iyi. Bu nedenle kalecininin de benzer şekilde topu etkili biçimde oyuna sokması isteniyor.

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