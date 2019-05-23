23 Mayıs 2019, Perşembe
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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak kurmak isteyen Fenerbahçe transferde hedef büyüttü. Barcelona'nın yıldız oyuncusunun transferi için ilk görüşmeler gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:58
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