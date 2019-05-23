23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak kurmak isteyen Fenerbahçe transferde hedef büyüttü. Barcelona'nın yıldız oyuncusunun transferi için ilk görüşmeler gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:58
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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetim iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde.

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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.

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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Buna göre Final-Four için İspanya'da bulunan Fenerbahçe yönetimi burada Barcelonalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

İşte görüşmenin detayları...

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Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

İspanyol basınından gelen haberlere göre, Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi.

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