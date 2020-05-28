Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Teknik direktör arayışlarını liglere verilen arada hızlandıran Fenerbahçe, teknik ekibine eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katmıştı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, bu kapsamda formülünü hazırladı. İşte o formül ve Galatasaray ayrıntısı...