28 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Teknik direktör arayışlarını liglere verilen arada hızlandıran Fenerbahçe, teknik ekibine eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katmıştı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, bu kapsamda formülünü hazırladı. İşte o formül ve Galatasaray ayrıntısı...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:50
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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı.

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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak.

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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan Fenerbahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.

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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Yeni ekipte Hasan Şaş'ın ateşleyici rolünü Tuncay Şanlı alacak. Aurelio, Ümit Davala gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek.

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Fenerbahçe'de formül hazır! Galatasaray ayrıntısı...

Kaleyi uzun yıllar koruduktan sonra antrenör olan Volkan Demirel de Fenerbahçe'nin Taffarel'i olacak.

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