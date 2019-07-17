17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği daha yaşanıyor! Comolli'nin Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Belçikalı için temaslara başladığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20
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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Transferin hareketli takımları arasında yer alan Fenerbahçe için ortaya atılan yeni iddia büyük yankı uyandırdı.

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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Michy Batshuayi ile ilgilendiği ileri sürüldü.

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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Fransa'daki özel işlerini hallettikten sonra İngiltere'ye geçen sportif direktör Damien Comolli'nin 25 yaşındaki golcü için Chelsea'nin kapısını çaldığı belirtildi.

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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia, ikinci devresinde de Crystal Palace'ta kiralık oynayan Belçikalı oyuncunun Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Sarı lacivertlilerin İngiliz ekibinin 2016-17 sezonu öncesi 39 milyon euro bedelle Marsilya'dan satın aldığı Batshuayi'yi kiralamak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

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