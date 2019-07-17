17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı
Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği daha yaşanıyor! Comolli'nin Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Belçikalı için temaslara başladığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20
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