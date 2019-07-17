Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği daha yaşanıyor! Comolli'nin Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Belçikalı için temaslara başladığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





