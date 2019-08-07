07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bir transfer operasyonu daha başlıyor. Dört yıldızın transferini bitirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde dört isimle de yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:37
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Kadrosuna birçok yıldız ismi katarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala atağa kalktı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Yeni sezonda bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı Kanarya'da transfer listesi belli oldu.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Birçok yıldız ismi kadrosuna katması belenen Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. İşte son gelişmeler...

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