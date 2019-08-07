Fenerbahçe'de 4 ayrılık 4 transfer!

Taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bir transfer operasyonu daha başlıyor. Dört yıldızın transferini bitirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde dört isimle de yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





