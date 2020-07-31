31 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Geçtiğimiz yaz Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'deki performansıyla transferde istenilen isim olmuştu. Kosovalı golcüye tanıdık bir isim talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:38
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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Premier Lig'e yükselmeyi başaran West Bromwich'te Slaven Bilic resmen düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Vedat Muriç'i çok isteyen Hırvat teknik adam, golcü listesinin ilk sırasına Kosovalı forveti yazdı.

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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Fenerbahçe'de bu sezonun en verimli isimlerinden Vedat Muriç için West Bromwich Albion resmen harekete geçiyor.

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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibinde Slaven Bilic mesaisine hızlı başladı.

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Fenerbahçe'de transferde Vedat Muriqi'ye flaş talip! Tanıdık isim...

Güçlükle yükseldikleri Premier Lig için ciddi takviyeler isteyen Hırvat teknik adam, transfer listesinin ilk sırasında Kosovalı forveti tutuyor.

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