Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkan ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında zirveden uzaklaşarak şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan sarı-lacivertlilerde önemli isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda biterken Sarı Kanarya, iki isimle sürpriz bir şekilde sözleşme uzatma kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:18 ABONE OL