09 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkan ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında zirveden uzaklaşarak şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan sarı-lacivertlilerde önemli isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda biterken Sarı Kanarya, iki isimle sürpriz bir şekilde sözleşme uzatma kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:18
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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla yarışta 'ben de varım' diyen Kanarya, ligin ikinci devresinde ise tam tersine bir performans göstermiş ve zirveden uzaklaşmıştı.

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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu süreçte Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 21 yıllık serisini de kaybetmişti.

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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

Şampiyonluk yarışına havlu atan F.Bahçe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle aradan yararlanarak gelecek sezon için transfer görüşmelerine başlamıştı.

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Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! İki isim imzalıyor

İLK TRANSFER İSMAİL YÜKSEK!

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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