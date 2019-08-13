13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atan Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Daha önce birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir transferde daha mutlu son çok yakın. Zanka'yı transfer ederek defans hattındaki sıkıntıyı aza indiren Kanarya, bu transferle yeni sezon öncesinde defanstaki sorunu kökten halletmek istiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 10:17
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