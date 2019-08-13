13 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atan Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Daha önce birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir transferde daha mutlu son çok yakın. Zanka'yı transfer ederek defans hattındaki sıkıntıyı aza indiren Kanarya, bu transferle yeni sezon öncesinde defanstaki sorunu kökten halletmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 10:17
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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe sezonun başlamasına günler kala stoper için çalışmalara devam ediyor.

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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

Zanka'yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip bir bomba daha patlatmak üzere.

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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'de transferde düğmeye bastı! Mutlu son çok yakın

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi.

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