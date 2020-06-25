Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemindeki Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun takıma kazandırmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. İşte detaylar...