25 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemindeki Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun takıma kazandırmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 00:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 00:07
ABONE OL
  • 1
  • 12
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında başrol oynayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Tecrübeli isim bu transferin ardından hız kesmemiş ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirmişti.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

ALTYAPIDA YAPILANDIRMA BAŞLADI

Altyapıdaki yeniden yapılandırmayla işe başlayan Belözoğlu, A takım transferleri için de dört koldan çalışmalar yapıyor.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...

Belözoğlu bir yandan da Süper Lig'de gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken isimlere yoğunlaşıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör