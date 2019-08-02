Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi de son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Rennes forması giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa... Sarı-lacivertlilerin daha önceki yıllarda da kadrosuna katmak istediği iddia edildiği yıldız futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 19:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





