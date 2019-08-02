02 Ağustos 2019, Cuma

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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi de son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Rennes forması giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa... Sarı-lacivertlilerin daha önceki yıllarda da kadrosuna katmak istediği iddia edildiği yıldız futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 19:49
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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi listedeki isimlerle temasları sıklaştırdı.

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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi bir de kötü haber geldi.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!

YANAL'IN GÖZDESİ İTALYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer listesinin en tepesinde yer alan Hatem Ben Arfa'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

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