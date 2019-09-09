09 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü
Geçen sezonu unutturmak için yaz transfer sezonunu oldukça etkili geçiren ve takımı baştan sona yenileyen Fenerbahçe, sezona da bomba gibi başladı. İlk üç maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Trabzonspor gibi zorlu maçları da geride bıraktı. Kanarya'da gözler de şimdiden ocak ayı transfer dönemine çevrildi. İşte sarı-lacivertlilerin hedefindeki golcü...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 15:50
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