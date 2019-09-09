09 Eylül 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Geçen sezonu unutturmak için yaz transfer sezonunu oldukça etkili geçiren ve takımı baştan sona yenileyen Fenerbahçe, sezona da bomba gibi başladı. İlk üç maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Trabzonspor gibi zorlu maçları da geride bıraktı. Kanarya'da gözler de şimdiden ocak ayı transfer dönemine çevrildi. İşte sarı-lacivertlilerin hedefindeki golcü...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 15:50
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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu sona ermesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Kanarya'nın ara transfer döneminde bir sol bek ve golcü transferi yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Sol bek bölgesinde kadrosunda yalnızca Hasan Ali Kaldırım'ın bulunduğu Fenerbahçe, ocak ayına kadar Nabil Dirar'ı da bu bölgede kullanacak.

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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Fenerbahçe'de, transferin son gününde forvet transferinde de flaş gelişmeler yaşanmıştı.

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Fenerbahçe'de transfer mesai erken başladı! İşte hedefteki golcü

Sarı-Lacivertlilerde bu bölgeye Mevlüt Erdinç transfer edilirken, Allahyar ise kiralık olarak takımdan ayrıldı.

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