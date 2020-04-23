23 Nisan 2020, Perşembe

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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi. Alex, ayrıca Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Alex, "Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım." dedi. İşte Alex'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 00:14
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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ve unutamadıklarını anlattı.

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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

Teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü dile getiren Alex, Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı'nın dikkat çeken sözleri:

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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

"Yönetici olmam, teknik direktör olmayı ise düşünüyorum. Eğer Coritiba, benim takımı yönetecek kapasitede olduğumu düşünürse, görev alırım, bir problem olmaz."

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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

"2003 yılında gerçekten harika oynadım. O yıl Ballon d'Or ve FIFA'nın en iyi ödüllerini sanırım Nedved ve Zidane almıştı, ancak ben de alabileceğimi düşünüyordum. Oynadığım oyundan memnundum ve buna layık olduğumu düşündüm."

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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

"Futbol tarihinin en iyileri arasına kendini koymam. Brezilya futbolu çok iyi oyuncularla dolu ve ben 1 Dünya Kupası bile oynama şansı bulamadım. Dünya Kupası'nın ağırlığı çok fazla. Bu yüzden kendimi en iyiler arasına koyamam."

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