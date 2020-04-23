Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi. Alex, ayrıca Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Alex, "Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım." dedi. İşte Alex'in açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 00:14 ABONE OL