18 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertliler için transfer kritik tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 15:09
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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe bu doğrultuda birçok önemli transfere imzasını attı.

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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Lig başlamasına rağmen transferde hızını kesmeyen sarı-lacivertli takım şimdi de defans hattına takviye yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

İtalyan basını Fenerbahçe'nin sol bek transferindeki kritik tarihi açıkladı.

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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Milan News adlı sitede yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Milan'da gözden çıkarılan sol bek oyuncusu Laxalt için teklifini iletti.

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Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Oyuncuyla ilgilenen Fiorentina, Parma ve Atalanta içerisinde en ciddi kulübün Fenerbahçe olduğuna vurgu yapıldı.

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