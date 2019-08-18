Fenerbahçe'de transfer için kritik tarih! Salı...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertliler için transfer kritik tarihi açıkladı. İşte detaylar...