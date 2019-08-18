18 Ağustos 2019, Pazar
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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye bu transferden olumlu haberler geldi. Yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek sarı-lacivertlilere bir yıllığına kiralanmak istediğini iletti.
Giriş Tarihi: 18.08.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 13:08
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