Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye bu transferden olumlu haberler geldi. Yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek sarı-lacivertlilere bir yıllığına kiralanmak istediğini iletti.