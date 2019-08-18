18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye bu transferden olumlu haberler geldi. Yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek sarı-lacivertlilere bir yıllığına kiralanmak istediğini iletti.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 13:08
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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket eden sarı-lacivertliler bu doğrultuda Max Kruse, Vedat Muriç ve Zanka gibi dikkat çeken isimleri kadrosuna katmıştı.

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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

İngiliz basını Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcuyu duyurdu ve çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.

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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

The Times'ta yer alan habere göre Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo, kulüp yönetimine Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeleri yönünde baskı yapıyor.

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Dünya yıldızından Fenerbahçe resti: Gitmek istiyorum!

Arjantinli yıldızın sarı-lacivertli takıma 1 yıllığına kiralanmak istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

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