06 Ocak 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla gaza bastı. Devre arasında yapacağı takviyelerle takımı güçlendirip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil konusunda sıcak gelişmelere imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2021 00:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 06:05
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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği yıldız futbolcunun transferinde somut adımlar atan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut'un ocak ayında Çubuklu'yu giymesi için tüm şartlar zorlanıyor.

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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

İngiliz ekibinin Mesut'un maaşının büyük bölümünü ödemeye razı olduğu öğrenilirken, yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sponsorluk gelirleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıyı çözmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor

BAŞKAN SPONSOR ARIYOR!

Arsenal'de olduğu süre içinde geçerli olan sponsorluk anlaşmaları bulunan Mesut Özil'in İngiltere'den ocak ayında ayrılması halinde yaklaşık 5.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kalacağı belirtiliyor.

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