04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızla sürüyor... Kadrosuna stoper, sol bek, 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu ve bir de golcü transferi yapacak olan Kanarya asıl bombasını sona bırakmış... İşte taraftarı çıldırtacak süper 9 numaranın transferine dair ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 04.08.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 16:55
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Eljif Elmas'tan gelen parayla transferlerini sürdüren Kanarya, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Son olarak Deniz Türüç'ü kadrosuna katan Fenerbahçe transferde asıl bombayı sona saklıyor.

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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara...

'Sattığın kadar al' kapsamında FFP'ye de dikkat eden Kanarya, Premier Lig'in yıldız ismini Eljif Elmas parasıyla bitirecek.

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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Temaslarını sürdüren ve ikili ilişkilerini iyi kuran Comolli, oyuncudan ve takımından ilk etapta 'Tamam'ı aldı.

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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Peki, adeta yeri yerinden oynatacak ve Süper Lig'i sallayacak bu transfer kim? Detaylar şöyle;

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