04 Ağustos 2019, Pazar
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızla sürüyor... Kadrosuna stoper, sol bek, 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu ve bir de golcü transferi yapacak olan Kanarya asıl bombasını sona bırakmış... İşte taraftarı çıldırtacak süper 9 numaranın transferine dair ayrıntılar;
Giriş Tarihi: 04.08.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 16:55
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
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