Ersun Yanal'dan Vedat Muriç itirafı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını belirterek, "Biz bu sene şampiyon olacağız" dedi. Yanal, Emre'nin takımın mentörü olduğunu, Volkan Demirel'i de takımda tutmak için ikna ettiklerini ifade etti. Tecrübeli teknik adam ayrıca sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile ilgili itirafta bulundu. Giriş Tarihi: 01.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 15:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı. Yanal, takımla ilgili birçok konuya samimi cevaplar verdi. İlk olarak geride kalan 6 haftayı değerlendiren ve şu anda konuşmanın çok erken olduğunu ifade eden Yanal, takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını ekleyerek, "Biz sezon sonunda şampiyon olacağız" diye konuştu.
" Derbilerde güç gösterisi vardır"
Hafta sonunda oynanan Galatasaray
derbisiyle ilgili konuşan Ersun Yanal, "Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı" diyerek derbinin centilmence geçtiğini ifade etti. " galibiyeti kaçıran biz olduk" Derbide penaltı pozisyonunun kendisine göre penaltı olmadığını ve öncesinde de topun elle alındığını kendisinin de gördüğünü söyleyen Yanal, Falcao'nun Galatasaray'ın kötü olduğu eleştirilerine de katılmadığını ifade etti. sıralamadan çok takımların birbirlerine karşı güç gösterisinin ortaya çıktığını da söyleyen Ersun Yanal, "Geçen sene iç sahada 10 kişiyle berabere kalmıştık. Deplasmandaki maçta da Derbilerde 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Bu haftaki maçta oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve iki pozisyonda da biz çıkarken topu kaptırdık. bir pozisyonu var ve Nagatomo'nun bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Lemina'nın ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" açıklamasını yaptı. Galatasaray'ı "Kural hatası var ya da yok, bu konulara ben girmiyorum"
Savunma konusunda Zanka ve
çok iyi oynadığını söyleyen Ersun Yanal, Jailson'un maçında eleştirilen savunma hatalarıyla ilgili de konuştu. Hata ve kazanın farklı şeyler olduğunu söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Mesela biz Fenerbahçe kaza yaptık. Alanya'da yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda da müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar" dedi. Jailson'un "Hakemlerimize güveniyorum"
Hakemler hakkındaki soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim ben. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili ben konuşmam. Cüneyt hoca da maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.