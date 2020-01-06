Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isimler...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde eksik bölgeler için girişimlerini hızlandırmış bulunmakta... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli hem yurt içinde hem de yurt dışında oyuncu arayışlarına başladı. Bu kapsamda gündeme biri İngiltere'den diğeri de Süper Lig ekibinden olmak üzere 2 stoper ismi gündeme geldi. Peki sarı-lacivertlilerin istediği isimler kimler? Hangi takımda oynuyorlar? İşte transferdeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





