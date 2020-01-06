06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isimler...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde eksik bölgeler için girişimlerini hızlandırmış bulunmakta... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli hem yurt içinde hem de yurt dışında oyuncu arayışlarına başladı. Bu kapsamda gündeme biri İngiltere'den diğeri de Süper Lig ekibinden olmak üzere 2 stoper ismi gündeme geldi. Peki sarı-lacivertlilerin istediği isimler kimler? Hangi takımda oynuyorlar? İşte transferdeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:06
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Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isim...

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, savunmanın göbeğindeki eksiklikliği gidermek için düğmeye basmış durumda.

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Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isim...

Süper Lig'de 15. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isim...

SADIK SEZONU KAPATTI

Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın sakatlık durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapatacağı anlaşıldı. Adil Rami'den de beklenilen performansı alamayan sarı-lacivertli ekipte stoper tandemli olarak elde sadece Serdar Aziz ve Zanka kaldı.

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Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isim...

Jailson'u stoperde kullanan teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgeye acilen bir takviye daha yapılmasını istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine biri İngiltere'den diğeri de Süper Lig'den olmak üzere iki isim girdi.

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Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isim...

MANCHESTER UNITED'DAN MARCOS ROJO

Takvim'in haberine göre; Sportif Direktör Damien Comolli bir süre önce Arjantinli stoper ile anlaşmıştı. Marcus Rojo'nun menajeri ile anlaşma sağladı. Kulübü Manchester United ile olan görüşmeler sürüyor.

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