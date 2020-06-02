02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayrımayı planlayan Fenerbahçe, sol bek arayışlarına başladı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için girişimlere başlayan sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu Vedat Muriqi'de devreye girdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 12:28
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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor. Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

L. Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi. Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

ASAMOAH YİNE LİSTEDE

Ancak taraflar henüz anlaşamadığı için Fenerbahçe devreye girip transferi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım, Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohammed Nahiri ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Vedat Muriqi devrede...

Fas'ın Wydad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kanarya'nın sol bek için son adayı ise Asamoah. Inter'den ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Ganalı sol bek de gündemdeki yerini koruyor. F.Bahçe'nin hangi isimleri alacağı merakla bekleniyor.

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