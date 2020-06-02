02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-lacivertli takımla deneyimli sol bekin ayrılığının perde arkası da belli oldu. Bu karar sonrası 30 yaşındaki oyuncu ezeli rakibe mi gidecek? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:58
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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Bir süredir merak edilen konu karara bağlandı ve Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor...

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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

YILLAR SONRA AYRILIK KARARI
Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor.

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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

SÖZLEŞMESİ UZATILMIYOR
Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

TEMASA DAHİ GEÇİLMEDİ
Sarı lacivertliler, Haziran ayına dek Kaldırım ve menajeriyle hiçbir temasta bulunmamıştı.

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Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

MENAJERİNE İLETİLDİ
Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi.

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