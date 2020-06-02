Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-lacivertli takımla deneyimli sol bekin ayrılığının perde arkası da belli oldu. Bu karar sonrası 30 yaşındaki oyuncu ezeli rakibe mi gidecek? İşte tüm detaylar...